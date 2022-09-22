Фердинанд прокомментировал работу «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о трансферной кампании «красных дьяволов» минувшим летом.

Фердинанд сказал Daily Express, что работа «МЮ» во время трансферного окна прошла длинный путь, сначала всем было смешно, а потом стало серьезно, например, клуб осуществил переход Каземиро из мадридского «Реала», который пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Конечно, дело может быть в деньгах, но все равно важно, что он согласился на такой шаг.

Напомним, 30-летний бразилец перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Реала», за который выступал с 2015 года.

В текущем сезоне он принял участие в трех матчах Английской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.