​Тен Хаг объяснил, почему Роналду не вышел на поле в дерби с «Манчестер Сити»

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях у «Манчестер Сити» со счётом 3:6. Звёздный нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду все 90 минут просидел на скамейке для запасных. После игры наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг получил вопрос о том, почему Роналду так и не появился на футбольном поле.

По словам Эрика тен Хага, он не выпустил Криштиану Роналду отчасти «из-за уважения к его карьере». Слова голландского тренера приводит в социальных сетях журналист Самуэль Лакхерст.

Теперь «Манчестер Юнайтед» будет готовиться к гостевому матчу Лиги Европы против «Омонии».