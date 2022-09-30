Рэшфорд стал лучшим игроком АПЛ в сентябре

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан лучшим футболистом Английской премьер-лиги в сентябре.

«Красные дьяволы» провели две успешные игры в первом месяце осени, а форвард поучаствовал в каждом из четырёх забитых мячей в ворота «Лестера» и «Арсенала». Маркус стал автором двух голов, а также отдал две результативные передачи.

Другими номинантами награды были Кевин де Брёйне, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Алекс Айуоби, Филип Биллинг и Джейкоб Рэмзи.

Что интересно, в прошлый раз Рэшфорд становился игроком месяца в АПЛ в январе 2019 года.

