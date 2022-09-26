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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» планирует продлить контракт Гюндогана

26 Сентября 2022 • 20:45 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

«Манчестер Сити» рассчитывает договориться о новом контракте с полузащитником Илкаем Гюндоганом.

Действующее соглашение капитана «горожан» истекает следующим летом, и многие клубы всерьёз заинтересованы в приглашении 31-летнего хавбека в качестве свободного агента. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» надеется заключить с Гюндоганом новый договор, чтобы не лишиться важного игрока на бесплатной основе. При этом известно, что будущее немецкого полузащитника определится не раньше января-февраля нового года.

В нынешнем сезоне Илкай Гюндоган принял участие в десяти матчах «Манчестер Сити», став автором двух голов и одной результативной передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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