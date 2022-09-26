«Манчестер Сити» планирует продлить контракт Гюндогана

«Манчестер Сити» рассчитывает договориться о новом контракте с полузащитником Илкаем Гюндоганом.

Действующее соглашение капитана «горожан» истекает следующим летом, и многие клубы всерьёз заинтересованы в приглашении 31-летнего хавбека в качестве свободного агента. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» надеется заключить с Гюндоганом новый договор, чтобы не лишиться важного игрока на бесплатной основе. При этом известно, что будущее немецкого полузащитника определится не раньше января-февраля нового года.

В нынешнем сезоне Илкай Гюндоган принял участие в десяти матчах «Манчестер Сити», став автором двух голов и одной результативной передачи.