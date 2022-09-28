Серхио Гомес рассказал о своих отношениях с Холанном

Новичок «Манчестер Сити» Серхио Гомес высказался о своём одноклубнике Эрлинге Холанне.

Испанец рассказал, что норвежский форвард помогает ему освоиться в команде, поскольку они уже были знакомы по выступлениям за молодёжные сборные своих стран.

«Эрлинг зверь. Он очень приятный и хороший партнёр по команде. Он был первым игроком, с которым я увиделся, приехав в «Манчестер Сити», — приводит слова Гомеса The Telegraph.

Напомним, 22-летний защитник перешёл в английский клуб из «Андерлехта» минувшим летом за 13 миллионов евро. В текущем сезоне он успел принять участие в четырёх матчах «горожан», не отметившись в них результативными действиями.