​Канчельскис: «Это раньше мы уничтожали «Манчестер Сити» 5:0…»

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» разочаровал армию своих болельщиков, проиграв дерби «Манчестер Сити» с результатом 3:6. Комментарий насчёт этого результата дал Андрей Канчельскис, который в своё время выступал за «красных дьяволов».

«6 пропускать в дерби - кошмар и катастрофа», - сказал Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

По словам Канчельскиса, в своё время сэр Алекс Фергюсон после такого результата устроил бы футболистам в раздевалке такой разнос, что им было бы сложно оттуда выйти.

«Пока, к сожалению, «Сити» фавориты. Это раньше мы их уничтожали 5:0...» - отметил Канчельскис.

Стоит сказать, что главным тренером «Манчестер Юнайтед» на сегодняшний день является голландский специалист Эрик тен Хаг.