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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн - первый игрок «Манчестер Сити» с 1970 года, оформивший хет-трик против «Манчестер Юнайтед»

02 Октября 2022 • 18:14 Комментировать
Манчестер Сити
6:3
Манчестер Юнайтед
окончен

В матче девятого тура английской Премьер-лиги между собой встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», и матч окончился с хоккейным счетом - горожане выиграли 6:3.

Три мяча в составе своей команды забил норвежский форвард Эрлинг Холанн, который оформил первый хет-трик для игрока «Манчестер Сити» в матче против «Манчестер Юнайтед» с 1970 года - тогда это сделал Фрэнсис Ли, а «Манчестер Сити» в тот год выиграл чемпионат, после чего последовало долгое забвение - вплоть до современных времен.

Кроме того, хет-трик в матче против «Манчестер Юнайтед» сделал также Хорас Барнс - в далеком 1921 году. И все. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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окончен Манчестер Сити 6:3 Манчестер Юнайтед 1.41 5.40 7.00
Идет 27 минута Лидс 0:0 Астон Вилла 2.65 3.45 2.65
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