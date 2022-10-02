Холанн - первый игрок «Манчестер Сити» с 1970 года, оформивший хет-трик против «Манчестер Юнайтед»

В матче девятого тура английской Премьер-лиги между собой встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», и матч окончился с хоккейным счетом - горожане выиграли 6:3.

Три мяча в составе своей команды забил норвежский форвард Эрлинг Холанн, который оформил первый хет-трик для игрока «Манчестер Сити» в матче против «Манчестер Юнайтед» с 1970 года - тогда это сделал Фрэнсис Ли, а «Манчестер Сити» в тот год выиграл чемпионат, после чего последовало долгое забвение - вплоть до современных времен.

Кроме того, хет-трик в матче против «Манчестер Юнайтед» сделал также Хорас Барнс - в далеком 1921 году. И все.