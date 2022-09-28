Роналду – самый бьющий игрок АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду чаще всех в чемпионате Англии бьёт по воротам.

37-летний португалец принял участие в шести матчах Премьер-лиги, лишь однажды появившись в стартовом составе, и по сей день не отличился ни одним забитым мячом. Однако попыток было предостаточно: форвард бьёт по воротам в среднем почти шесть раз за 90 минут – больше всех в чемпионате. На втором месте располагается Родриго с 4,8 ударами (четыре забитых мяча), а лучший бомбардир Эрлинг Холанн, к слову, наносит всего 4,2 удара, имея при этом 11 голов в активе.

Своё единственное взятие ворот в текущем сезоне Криштиану Роналду отметил в Лиге Европы, реализовав пенальти в матче с «Шерифом».