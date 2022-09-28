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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду – самый бьющий игрок АПЛ

28 Сентября 2022 • 20:52 Комментировать (2)
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду чаще всех в чемпионате Англии бьёт по воротам.

37-летний португалец принял участие в шести матчах Премьер-лиги, лишь однажды появившись в стартовом составе, и по сей день не отличился ни одним забитым мячом. Однако попыток было предостаточно: форвард бьёт по воротам в среднем почти шесть раз за 90 минут – больше всех в чемпионате. На втором месте располагается Родриго с 4,8 ударами (четыре забитых мяча), а лучший бомбардир Эрлинг Холанн, к слову, наносит всего 4,2 удара, имея при этом 11 голов в активе.

Своё единственное взятие ворот в текущем сезоне Криштиану Роналду отметил в Лиге Европы, реализовав пенальти в матче с «Шерифом».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (2)
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Alex1972
28 Сентября 2022 в 21:00
Самый бьющий, а результат как у пьющего... Ему нужен срочно нарколог-визажист.. Заодно и нос подправит...🥃🍺👺... А-ха-ха-ха...0
Sergey999
28 Сентября 2022 в 21:23
Ты конечно засранец редкостный, но это прям в точку)))
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