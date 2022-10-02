​Фоден превзошёл достижение Месси

В воскресенье «Манчестер Сити» проводит дерби против «Манчестер Юнайтед». В голевом пиршестве поучаствовал Фил Фоден, которому по ходу игры покорилась отметка в 50 голов за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Фил Фоден стал самым молодым футболистом, забившим 50 голов под руководством Хосепа Гвардиолы. Вингер «Манчестер Сити» достиг этой планки в возрасте 22 лет и 127 дней. Как сообщает Opta, Фоден превзошёл достижение Лионеля Месси, который забил 50-й гол в 22 года и 164 дня. Речь идёт об игроках, работавших с Гвардилой..

Следить за матчем между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.