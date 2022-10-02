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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фоден превзошёл достижение Месси

02 Октября 2022 • 17:32 Комментировать (1)
Манчестер Сити
6:3
Манчестер Юнайтед
окончен

В воскресенье «Манчестер Сити» проводит дерби против «Манчестер Юнайтед». В голевом пиршестве поучаствовал Фил Фоден, которому по ходу игры покорилась отметка в 50 голов за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Фил Фоден стал самым молодым футболистом, забившим 50 голов под руководством Хосепа Гвардиолы. Вингер «Манчестер Сити» достиг этой планки в возрасте 22 лет и 127 дней. Как сообщает Opta, Фоден превзошёл достижение Лионеля Месси, который забил 50-й гол в 22 года и 164 дня. Речь идёт об игроках, работавших с Гвардилой.. 

Следить за матчем между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Фил Фоден
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Комментарии (1)
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Alex1972
02 Октября 2022 в 17:59
Гвардиола штампует гениев... Хе...
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окончен Манчестер Сити 6:3 Манчестер Юнайтед 1.41 5.40 7.00
02.10  18:30 Лидс ... Астон Вилла 2.65 3.45 2.65
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