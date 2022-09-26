Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не смог сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, несмотря на своё желание. При этом, как сообщает Manchester Evening News, Роналду до сих пор не отозвал свой запрос на трансфер, который он присылал в клуб. В зимнее трансферное окно португалец может снова настраивать на своём уходе, пишет источник.

Действующий трудовой договор Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона 2022/2023. В нём прописана опция продления ещё на один сезон, но активировать её можно только с согласия игрока. Об этом рассказывали СМИ.