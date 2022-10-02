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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Казанский рассказал, за счёт чего «МЮ» может отобрать очки у «Манчестер Сити»

02 Октября 2022 • 09:43 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1 1.40 X 5.60 2 7.30
Через 5 ч. 40 мин.

Популярный футбольный комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от поединка между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в рамках девятого тура Английской премьер-лиги.

«В традициях «МЮ» проводить такие матчи уверенно. Тен Хаг знает, как играть против Гвардиолы, поэтому «Юнайтед» в этом матче может набрать очки», - передает слова Казанского «РБ Спорт».

Дерби Манчестера состоится сегодня, 2 октября, начало запланировано в 16:00 по московскому времени.

Перед этим матчем «горожане» занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «красные дьяволы» располагаются на шестой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Денис Казанский
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02.10  16:00 Манчестер Сити ... Манчестер Юнайтед 1.41 5.40 7.00
02.10  18:30 Лидс ... Астон Вилла 2.65 3.45 2.65
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