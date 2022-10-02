Казанский рассказал, за счёт чего «МЮ» может отобрать очки у «Манчестер Сити»

Популярный футбольный комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от поединка между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в рамках девятого тура Английской премьер-лиги.

«В традициях «МЮ» проводить такие матчи уверенно. Тен Хаг знает, как играть против Гвардиолы, поэтому «Юнайтед» в этом матче может набрать очки», - передает слова Казанского «РБ Спорт».

Дерби Манчестера состоится сегодня, 2 октября, начало запланировано в 16:00 по московскому времени.

Перед этим матчем «горожане» занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «красные дьяволы» располагаются на шестой строчке.