​Холанн высказался после разгрома «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 6:3 в матче Английской премьер-лиги. Нападающий Эрлинг Холанн, ставший автором хет-трика, дал комментарий после игры.

«Неплохо! Мы забили шесть голов! Это потрясающе. Победить дома, забив шесть голов, очень приятно.

Мы всегда хотим идти вперёд и атаковать. Это то, что я люблю в нашей команде. Это был потрясающий матч. Больше нечего сказать», - высказался норвежский бомбардир в эфире Sky Sports.

Теперь «Манчестер Сити» будет готовиться к домашнему матчу Лиги чемпионов против «Копенгагена». Игра пройдёт в среду, 5 октября.