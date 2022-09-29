Отец Холанна рассказал, где Эрлинг планирует выступать в будущем

Отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна раскрыл планы своего сына на будущее.

Альф-Инге Холанн признался, что звёздный форвард не планирует оставаться в английском чемпионате на протяжении всей карьеры.

«Думаю, Эрлинг хочет попробовать свои силы во всех топ-лигах, выступая в каждой из них максимум по три-четыре года, – делится отец 22-летнего форварда в интерью TimesSport. – Он мог бы провести два с половиной года в Германии, затем столько же в Англии, Испании, Италии и Франции, не так ли?» – заявил Альф-Инге, смеясь.

Контракт Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити» действует до 2027 года.