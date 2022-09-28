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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Атлетико» нашёл звёздную замену Облаку

28 Сентября 2022 • 21:01 Комментировать
Севилья
...
Атлетико М
1 2.95 X 3.20 2 2.50
01.10 19:30

Мадридский «Атлетико» готов заменить Яна Облака другим звёздным голкипером.

Как стало известно ранее, 29-летний словенец может покинуть ряды «матрасников» следующим летом, и к игроку уже проявляют интерес различные клубы. По сведениям издания 90min, «Атлетико» рассматривает возможность возвращения Давида де Хеа, будущее которого в «Манчестер Юнайтед» остаётся неопределённым.

Действующий контракт испанца с «красными дьяволами» истекает в июне 2023 года. Де Хеа является воспитанником академии «Атлетико», где и сделал себе имя на профессиональном уровне. В Англии вратарь выступает с 2011 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Ян Облак трансферы футбола - лето 2023
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СЕВИЛЬЯ АТЛЕТИКО М
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