Де Брёйне – о Фодене: «Он станет еще лучше, потому что ему всего 22 года»

Лидер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о молодой звезде «горожан» Филе Фодене.

«В чем он не силен? Он может играть на разных позициях, но я думаю, что, когда он станет старше, мы увидим, как он будет больше выступать в центре поля. Он станет еще лучше, потому что ему всего 22 года. Я знаю, что в 22 года не был тем игроком, которым являюсь сейчас, так что все дело в мелочах», – цитирует бельгийского полузащитника Manchester Evening News.

Напомним, что оба игрока отметились в недавнем разгроме «Манчестер Юнайтед». Фоден забил три гола, а де Брёйне отдал два ассиста на мячи Эрлинга Холанна.

