Фернандеш — о Роналду: «Лучший в мире»

Партнер Криштиану Роналду по «Манчестер Юнайтед» и португальской сборной Бруну Фернандеш поделился мнением о звёздном партнере.

«Мы знаем, что Криштиану хочет достичь того, чего другие никогда не достигали. Его важность для команд, где он играет, никогда не снизится. Роналду — лучший игрок мира», – заявил полузащитник «красных дьяволов» в интервью ESPN. По мнению Бруну, люди, сомневающиеся в желании Криштиану поехать на Евро-2024, просто не знакомы с ним. Фернандеш рассказал, что у форварда есть немало амбиций, а также вкус к футболу.

Напомним, что Роналду планирует выступить на континентальном первенстве в Германии, несмотря на то что ему уже исполнится 39 лет. Если это случится, то Криштиану примет участие в рекордном шестом чемпионате Европы.

