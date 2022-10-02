​Холанн за 8 матчей догнал Роналду по числу хет-триков в АПЛ

Нападающий Эрлинг Холанн уже трижды расписался в воротах «Манчестер Юнайтед» по ходу воскресного дерби. Норвежец догнал по количеству хет-триков в Премьер-лиге Криштиану Роналду. У футболистов теперь по три хет-трика в этом турнире. При этом Холанну для покорения этой отметки понадобилось всего 8 матчей, в Роналду – 232. Обо всём это рассказывает телеграм-канал «Первый спорт».

Следить за последними минутами дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Напомним, что Эрлинг Холанн перебрался в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно.