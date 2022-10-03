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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола — об игре Холанна: «Хочу, чтобы он больше касался мяча»

03 Октября 2022 • 13:39 Комментировать
Манчестер Сити
6:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что он хочет видеть от норвежского новичка клуба Эрлинга Холанна.

«Я хочу, чтобы он больше касался мяча, больше участвовал в игре и больше участвовал в подобных ситуациях», — цитирует одного из лучших тренеров мира Marca. Напомним, что в последнем поединке Английской премьер-лиги Эрлинг оформил хет-трик в ворота «Манчестер Юнайтед».

В 11 матчах в составе «горожан» Холанн стал автором 17 забитых мячей в рамках всех турниров. На счету норвежца уже три хет-трика в поединках АПЛ.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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