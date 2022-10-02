​«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» установили рекорд

В воскресенье в чемпионате Англии проходило большое дерби – «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» на своём поле со счётом 6:3. Как сообщают специалисты из Opta, команды установили рекорд – ранее в дерби Манчестера никогда не забивалось сразу девять голов. Речь идёт не только о Премьер-лиге, но и обо всех соревнованиях.

Отмечается, что «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в воскресенье провели свой 187-й очный поединок в истории.

Лидером Премьер-лиги Англии на текущий момент является «Арсенал». «Манчестер Сити» идёт в таблице вторым, отставая всего на один зачётный балл.