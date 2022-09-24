Куман: «Если Тен Хагу дадут время и нужных игроков, он выведет «МЮ» на вершину АПЛ»

Бывший тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман поделился своим мнением об игровом стиле наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Напомним, у «красных дьяволов» сейчас 4 победы подряд в чемпионате Англии, хотя в первых двух турах команда потерпела два поражения.

«Тен Хаг – это тренер, которому нравится хороший и атакующий футбол. Если клуб купит ему нужных игроков и даст время, он выведет «Манчестер Юнайтед» на вершине чемпионата Англии», – заявил Куман в интервью Sky Sports.

Свой следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт после международной паузы на выезде против «Манчестер Сити». Игра пройдёт второго октября на «Этихад Стэдиум».