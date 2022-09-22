Вундеркинд из «Аталанты» привлёк внимание «Манчестер Сити» и «Атлетико»

18-летний защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини попал на радар двух европейских грандов. По информации от La Gazzetta dello Sport, молодой талант интересен «Манчестер Сити» и мадридскому «Атлетико».

Напомним, 14 июня Скальвини дебютировал за сборную Италии в матче Лиги наций. В прошлом сезоне футболист провёл 18 поединков в Серии А, но более успешным для него выдался старт новой кампании. В четырёх играх чемпионата Скальвини отметился одним голом, который стал победным в последнем матче «Аталанты» на выезде против «Ромы».

Благодаря своим выступлениям на старте сезона, Джорджо получил очередной вызов от Роберто Манчини в сборную Италии.