«Манчестер Юнайтед» принял решение по Далоту

В руководстве «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании нового трудового соглашения с португальским защитником Диогу Далотом. Об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

В контракте 23-летнего исполнителя есть пункт об автоматической пролонгации сотрудничества до лета 2024 года. Действующий контракт между сторонами истекает по завершении сезона-2022/2023.

В текущем сезоне Далот принял участие в восьми поединках за «красных дьяволов», в которых отметился двумя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.