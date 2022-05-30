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Кубок России

Чернов: Этот финал Кубка России я буду вспоминать всю жизнь

30 Мая 2022 • 10:02 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Российский защитник «Спартака» Никита Чернов в своём телеграм-канале высказался по поводу победы «красно-белых» в финале Кубка России.

Чернов написал, что хотел бы выразить поддержку всем болельщикам за поддержку, так как энергетика фанатов хорошо чувствовалась на поле. Защитник отметил, что концовка матча получилась невероятной, так что этот финал Кубка России он будет вспоминать всю свою жизнь.

Напомним, что в финальном поединке спартаковцы переиграли московское «Динамо» со счётом 2:1. Чернов всю встречу провёл на скамейке запасных.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Никита Чернов
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