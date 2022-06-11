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Кубок России

Рыжиков рассказал, за кого болел в финале Кубка России

11 Июня 2022 • 11:38 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Бывший вратарь «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков рассказал, за кого болел в финале Кубка России, в котором 29 мая «Спартак» одолел московское «Динамо» (2:1).

Экс-футболист, а ныне тренер признался, что в финале Кубка персонально поддерживал главного тренера «бело-голубых» Сандро Шварца, который объявил о своём уходе из московского клуба сразу после этой игры.

«Был не против «Спартака», но персонально болел за Шварца. Очень понравилась его работа в «Динамо». Жаль, что проиграли. Тем более в «Динамо» работает бывший переводчик «Рубина», тренер по физподготовке. Плюс ещё у нас с Тюкавиным один агент — Алексей Сафонов», — приводит слова Рыжикова «Спорт-Экспресс».

Напомним, под руководством немецкого специалиста динамовцы также завоевали бронзовые медали российского чемпионата впервые за 14 лет. После отъезда из России Шварц возглавил берлинскую «Герту».  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Динамо Москва Сергей Рыжиков Сандро Шварц
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