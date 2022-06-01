Наумов высказался о месте проведения Суперкубка России

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о том, где не стоит проводить Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

В разговоре с RT Наумов отметил, что нельзя проводить Суперкубок на «Газпром Арене», так как это домашний стадион «Зенита», как и на домашней арене «Спартака».

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что главным критерием при выборе арены будет считаться её вместимость, чтобы исключить вероятность появления недовольных болельщиков, которые не смогли поспасть на матч. Также имеют значение стоимость аренды стадиона и телеправа.

Дата и место проведения Суперкубка будут объявлены позже.