Непомнящий: «Считаю, что «Динамо» заслуживает выиграть Кубок»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что «Спартак» не заслуживает победы в финале Кубка России, который состоится сегодня, 29 мая. В качестве соперника «красно-белых» выступит московское «Динамо».

«Есть внутреннее желание, чтобы «Динамо» выиграло. Ничего против «Спартака» не имею, просто хочется, чтобы «бело-голубые» достойно завершили сезон», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

При этом специалист отметил непредсказуемость «Спартака», который может как блеснуть, так и неожиданно уступить.

В минувшем сезоне РПЛ команды встречали друг с другом дважды — матч первого круга завершился ничейным результатом (2:2), а мартовская игра осталось за «Спартаком» (2:0).

Финал Кубка России пройдёт в Москве на арене «Лужники». Начало — в 17:00 по московскому времени.