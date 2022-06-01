Защитник «Спартака»: Молился, чтобы Фомин промахнулся

Российский защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал журналистам, что очень хотел, чтобы полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не реализовал пенальти в финале Кубка России.

Литвинов сказал «Спорт-Экспрессу», что привёз пенальти в концовке и очень сильно переживал по этому поводу, а когда Фомин промахнулся с точки, то испытал всевозможные эмоции.

«Стоял и просто молился всем богам, чтобы Фомин не реализовал этот одиннадцатиметровый», - сказал Литвинов.

Напомним, что Фомин в компенсированное время не сумел реализовать пенальти, так что спартаковцы одержали победу со счётом 2:1 и завоевали Кубок России.