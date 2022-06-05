Йоканович может стать новым главным тренером «Динамо»

Сербский специалист Славиша Йоканович может возглавить московское «Динамо», сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство «бело-голубых» пока не приняло решения относительно нового тренера, однако Йоканович находится в списке кандидатов на вакантный пост.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объявил о своём уходе из клуба. Также сообщалось об интересе руководства «Динамо» к другому сербскому тренеру, экс-наставнику «Локомотива» Марко Николичу.

Последним местом работы Йокановича на сегодняшний день является английский «Шеффилд Юнайтед», который он покинул в 2021 году. Также специалист возглавлял такие команды как «Фулхэм», «Партизан», «Маккаби» и испанский «Эркулес».