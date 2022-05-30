Шахматист Карякин коротко описал финал Кубка России

Известный российский шахматист Сергей Карякин в своём телеграм-канале весьма коротко описал финальный матч Кубка России по футболу.

Карякин написал три слова, а именно «ну и матч». Напомним, что известный шахматист является болельщиком «Спартака». «Красно-белые» в финале с большим трудом переиграли «Динамо» со счётом 2:1 и закончили сезон с трофеем. В РПЛ подопечные Паоло Ваноли заняли лишь десятую позицию.

Стоит отметить, что последний раз спартаковцы выигрывали национальный кубок в уже далёком 2003 году. По количеству побед «красно-белые» сравнялись с «Зенитом».