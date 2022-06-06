Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Легенда «Спартака» Гаврилов: «Кофрие? Не знаю такого футболиста»

06 Июня 2022 • 15:52 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал высказывание Евгения Ловчева о защитнике «красно-белых» Максимилиано Кофрие.

Напомним, ранее экс-спартаковец Ловчев в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» заявил, что бельгийскому футболисту нужно отрубить руки, которыми он привозит пенальти в ворота своей команды.

Гаврилов признался, что не следит за игрой «Спартака», поэтому ничего не слышал о Кофрие.

«Я вообще не знаю, о ком вы говорите. Я не слежу абсолютно, кто там играет и как играют. Знаю, что заняли 10-е место и выиграли Кубок России, и всё», — приводит слова Гаврилова Metaratings.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов Максимилиано Кофрие
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
16:08 · Россия. Премьер-лига
Габулов: Я открыт для предложений
16:06 · Россия. Премьер-лига
Кононов может возглавить «Арсенал» уже сегодня вечером
15:58 · Россия. Премьер-лига
Габулов рассказал о возможном возвращении в «Химки»
15:52 · Россия. Премьер-лига
Легенда «Спартака» Гаврилов: «Кофрие? Не знаю такого футболиста»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Медведев ответил на слова Федуна о «Зените» 1
15:38 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» продлит контракт с Кержаковым
15:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой раскритиковал игру Зобнина
15:28 · Россия. Премьер-лига
Кириченко прокомментировал интерес со стороны «Арсенала»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Маурисио: Мой клиент хочет вернуться в Россию
15:07 · Россия. Премьер-лига
Бердыев возглавит «Арсенал»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Федун: У «Спартака» изначально не было шансов на первое место в РПЛ 5
14:49 · Россия. Премьер-лига
Стоцкий рассказал о будущем в «Нижнем Новгороде»
14:43 · Кубок России
Федун поделился эмоциями во время исполнения песни МакSим в «Лужниках»
14:36 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» высказались о будущем Лантратова
14:32 · Кубок России
Федун прокомментировал момент с пенальти в финале Кубка России
Все новости
Рекомендуем