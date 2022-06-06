Легенда «Спартака» Гаврилов: «Кофрие? Не знаю такого футболиста»

Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал высказывание Евгения Ловчева о защитнике «красно-белых» Максимилиано Кофрие.

Напомним, ранее экс-спартаковец Ловчев в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» заявил, что бельгийскому футболисту нужно отрубить руки, которыми он привозит пенальти в ворота своей команды.

Гаврилов признался, что не следит за игрой «Спартака», поэтому ничего не слышал о Кофрие.

«Я вообще не знаю, о ком вы говорите. Я не слежу абсолютно, кто там играет и как играют. Знаю, что заняли 10-е место и выиграли Кубок России, и всё», — приводит слова Гаврилова Metaratings.