Сычёв: Под победу в Кубке России «Спартак» сможет спрятать все неудачи и скандалы этого сезона

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился с журналистами своим мнением по поводу возможной победы московского «Спартака» в Кубке России.

Сычёв сказал Sport24, что всегда приятно заканчивать сезон на хорошей ноте. Экс-игрок отметил, что если спартаковцы смогут выиграть Кубок России, то можно будет спрятать под него все неудачи и скандалы, которые преследовали московскую команду в этом сезоне.

Напомним, что в финале Кубка России «красно-белые» сыграют с «Динамо». Встреча состоится 29 мая на стадионе «Лужники». В РПЛ футболисты «Спартака» заняли лишь десятую строчку в таблице.