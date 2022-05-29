Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Дюков: «Такой футбол мы любим, и нам такой футбол нужен»

29 Мая 2022 • 19:55 Комментировать (2)
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Президент РФС Александр Дюков подвёл итоги матча «Спартака» с «Динамо» (2:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Что это за эмоции?

- Эмоции переполняют абсолютно всех. Безусловно и Российский футбольный союз и всех болельщиков. Действительно, настоящий футбольный праздник, отличная погода, переполненные «Лужники» и, конечно, безумный по сюжету матч. Яркий футбол, зрелищная игра, которая держала в напряжении зрителей до последних минут. И развязка уже на седьмой добавленной минуте. Такой футбол мы любим, и нам такой футбол нужен.

- Вы как президент РФС должны соблюдать нейтралитет, но когда такое происходит около спартаковской трибуны, значит, победа «Спартака» вроде как ценнее?

- Да, безусловно, это просто фантастика. Мы уверены, что следующий сезон будет более ярким. Конечно, в начале следующего сезона нас ждет матч открытия, игра за Суперкубок, «Зенит» - «Спартак» - отличная вывеска, поэтому с нетерпением ждем начала нового интересного сезона. Он будет очень интересным.

- Финал может на постоянной основе вернуться в «Лужники»?

- Да, безусловно.

- То есть, следующий финал мы увидим здесь же?

- Возможно. Безусловно, футбол интересен во всех регионах, у нас есть много стадионов, построенных к чемпионату мира 2018 года, и эти стадионы нужно загружать, в том числе, нужно использовать и такие прекрасные арены, это наша главная арена. Вполне возможно, мы следующий финал проведем здесь. Москва умеет принимать и проводить на высоком уровне большие спортивные праздники, как и другие российские города.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва РФС Александр Дюков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Спартак Москва 2:1 Динамо Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Мая
20:38 · Кубок России
Игроки «Спартака» сорвали пресс-конференцию Ваноли после победы в Кубке России видео
20:16 · Кубок России
Литвинов: «Осознавали, что это единственный шанс для команды, чтобы хоть как-то скрасить этот сезон» 1
20:09 · Кубок России
Жиго: «Сложно уходить отсюда, потому что мы семья» 1
20:07 · Россия. Премьер-лига
Федун косвенно подтвердил, что перестанет управлять «Спартаком»
20:04 · Кубок России
Пруцев поведал о персональных болельщиках в «Лужниках» из Краснодарского края
19:55 · Кубок России
Дюков: «Такой футбол мы любим, и нам такой футбол нужен» 2
19:53 · Кубок России
Шварц поддержал Фомина, который на 99-й минуте не забил пенальти
19:44 · Кубок России
Максименко: «Даже не думал, что нам пенальти поставят, с моей позиции казалось, что его не было» 5
19:41 · Кубок России
Федун: «Убеждён, что пенальти не было, это ж надо было так испортить финал!» 1
19:37 · Кубок России
Федун: «Я говорил слова, которые не для эфира, поскольку пенальти не было» 3
19:36 · Кубок России
«Динамо» поддержало Фомина после промаха с пенальти на 99-й минуте 1
19:28 · Кубок России
Соболев: «Не думал, что так буду волноваться перед игрой, как ребёнок»
19:22 · Кубок России
Николсон ударил в лицо футболиста «Динамо» после завершения финала Кубка России 1
19:21 · Кубок России
Ваноли: «Эмоции просто невероятные, не описать восторг»
19:13 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за Суперкубок России
Все новости