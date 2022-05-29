Дюков: «Такой футбол мы любим, и нам такой футбол нужен»

Президент РФС Александр Дюков подвёл итоги матча «Спартака» с «Динамо» (2:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Что это за эмоции?

- Эмоции переполняют абсолютно всех. Безусловно и Российский футбольный союз и всех болельщиков. Действительно, настоящий футбольный праздник, отличная погода, переполненные «Лужники» и, конечно, безумный по сюжету матч. Яркий футбол, зрелищная игра, которая держала в напряжении зрителей до последних минут. И развязка уже на седьмой добавленной минуте. Такой футбол мы любим, и нам такой футбол нужен.

- Вы как президент РФС должны соблюдать нейтралитет, но когда такое происходит около спартаковской трибуны, значит, победа «Спартака» вроде как ценнее?

- Да, безусловно, это просто фантастика. Мы уверены, что следующий сезон будет более ярким. Конечно, в начале следующего сезона нас ждет матч открытия, игра за Суперкубок, «Зенит» - «Спартак» - отличная вывеска, поэтому с нетерпением ждем начала нового интересного сезона. Он будет очень интересным.

- Финал может на постоянной основе вернуться в «Лужники»?

- Да, безусловно.

- То есть, следующий финал мы увидим здесь же?

- Возможно. Безусловно, футбол интересен во всех регионах, у нас есть много стадионов, построенных к чемпионату мира 2018 года, и эти стадионы нужно загружать, в том числе, нужно использовать и такие прекрасные арены, это наша главная арена. Вполне возможно, мы следующий финал проведем здесь. Москва умеет принимать и проводить на высоком уровне большие спортивные праздники, как и другие российские города.