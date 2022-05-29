Известный российский специалист Александр Тарханов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» - «Динамо».

«Очень сложно предположить победителя матча, так как это финальная игра за Кубок. Команды примерно равные: «Спартак» неровно играет и «Динамо» второй круг провалило.

Может ли сказаться на игроках «Динамо» возможный уход Шварца? Вполне возможно Однако, нужно понимать, что это Кубок, а не регулярный матч. Это последняя игра в сезоне и все футболисты, несмотря ни на что хотят выиграть.

В этом матче я буду болеть, наверное, за «Спартак», — сказал Тарханов.

Напомним, встреча состоится сегодня, 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.