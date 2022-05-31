Песков ответил на вопрос, за кого болел Путин в финале Кубка России

Дмитрий Песков, который является пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина, ответил на вопрос, за кого глава страны болел в финальном матче Кубка России.

«Никогда не говорим, и президент никогда не говорит, за какую он команду болеет. Менять эту традицию не будем», - приводит слова Пескова ТАСС.

Финальный поединок Кубка страны между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоялся в воскресенье, 29 мая. Встреча прошла на стадионе «Лужники» и завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:1. Успех «народной команде» принесли точные удары форварда Александра Соболева и вингера Куинси Промеса. В составе динамовцев один мяч забил полузащитник Арсен Захарян.