«Динамо» поддержало Фомина после промаха с пенальти на 99-й минуте

Пресс-служба «Динамо» поддержала полузащитника команды Даниила Фомина, который не реализовал 11-метрвый в финале Кубка России против «Спартака».

Напомним, главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака». На тот момент «красно-белые» выигрывали у «Динамо» со счётом 2:1. К точке подошёл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, но пробил выше. После этого прозвучал финальный свисток.

После этого в телеграм-канале «бело-голубых» появилась запись с обращением к футболисту: «Даня, мы с тобой».

В последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России в сезоне-2002/03.