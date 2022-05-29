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Кубок России

«Динамо» поддержало Фомина после промаха с пенальти на 99-й минуте

29 Мая 2022 • 19:36 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Пресс-служба «Динамо» поддержала полузащитника команды Даниила Фомина, который не реализовал 11-метрвый в финале Кубка России против «Спартака».

Напомним, главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака». На тот момент «красно-белые» выигрывали у «Динамо» со счётом 2:1. К точке подошёл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, но пробил выше. После этого прозвучал финальный свисток.

После этого в телеграм-канале «бело-голубых» появилась запись с обращением к футболисту: «Даня, мы с тобой».

В последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России в сезоне-2002/03.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кубок России Даниил Фомин
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