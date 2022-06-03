Технический координатор «Спартака» Артём Ребров поделился фотографией в своём телеграм-канале, на которой он пьёт шампанское из Кубка России.

«Всем хороших выходных», — подписал снимок Ребров.

Напомним, 29 мая, в финале Кубка России «Спартак» оказался сильнее «Динамо» со счётом 2:1. В составе победителей голы забивали Александр Соболев и Куинси Промес. За «Динамо» единственный мяч забил Арсен Захарян.

Стоит отметить, что «Спартак» финишировал в турнирной таблице на 10-м месте, а Кубок России команда выиграла впервые с сезона-2002/03.

«Динамо» заняло третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 53 очка.