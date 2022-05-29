Кто добыл «Спартаку» Кубок России: четыре футболиста Ваноли, которые перебороли «Динамо»

Оценки всем футболистам Паоло Ваноли

Сандро Шварц прощается с тяжёлым сердцем. Немец понуро помахал трибунам, поняв, что кроме бронзы РПЛ больше «Динамо» ничего не получает. А начинался год очень хорошо – борьба с «Зенитом» за чемпионство и уверенный ход по Кубку России. Завершение же не самое радужное. А вот «Спартак» одним матчем сорвал джек-пот. Ужасающее выступление в РПЛ перечёркнуто победой в Кубке России. Есть трофей на столетие клуба, болельщики могут праздновать. Кто же принёс заветный кубок «Спартаку»? Мы выделили четверых, поставив оценки 7 и выше.

Статистика матча: владение мячом – 58:42, удары по воротам – 8:6, в створ – 4:1, угловые – 3:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Паоло Ваноли.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 5,0. Один удар, один в створ, один гол. Статистика как у «Реала» в финале Лиги чемпионов, но «Динамо» это не хватило совсем. Зато хватило, чтобы занизить оценку Александру Максименко, не выручившему ни разу. И пенальти бы Фомин реализовал без проблем, попади в створ.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 4,5. Не раз Литвинов помогал себе локтем в верховой борьбе и привезённый пенальти лишь закономерный итог. Мог «Спартак» лишиться Кубка России в лотерее, будь чуть точнее тот же Фомин. Но «косяк» Литвинова это не отменяет.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,5. Не смог доиграть матч из-за травмы, но эмоциями и желанием заводил команду даже со скамейки запасных. Смолов не мог справиться с Джикией, в борьбе Георгий был явно лучше – выиграл 3 эпизода из 4.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 7,0. Из негативных действий Жиго – только бросок под удар Захаряна, ставший в итоге голевым. В остальном самоотверженность Самуэля максимально играла за «Спартак». Француз сблокировал два удара, снял весь верх, мог и сам забить, в подкате замкнув прострел, но чуть-чуть не хватило точности.

ВИКТОР МОЗЕС – 6,0. Не так опасен был сегодня Мозес, но дважды зарабатывал опасные стандарты, которые приводили к неприятным моментам у ворот «Динамо». С фланга Виктора в итоге пришёл гол «Динамо», Варела неплохо наводил суматоху, пользуясь свободными зонами.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,5. На счету Даниила две обостряющие передачи, после одного из таких кроссов Промес пробил по воротам из удобной позиции, но Лещука не переиграл. В обороне Даниил тоже отработал неплохо, не дав разгуляться Сергею Паршивлюку.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 6,5. С очень спорного отбора Мартинса началась вторая голевая атака «Спартака». Сам Кристофер тот эпизод отработал образцово, кажется, сыграв чисто. Мартинс вообще центр поля держал неплохо, совершив четыре отбора и два перехвата.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,0. Всё лучше Пруцев адаптируется к играм в основе, но сегодня не так ярок был Данил. С Шиманьски, Захаряном и Фоминым пытался справиться Пруцев, частенько распыляясь. Поэтому не наработал хорошей статистики и проигрывал в эпизодах, иногда опаздывая.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 7,0. С блестящей передачи Игнатова и началась настоящая игра. Михаил блеснул креативом, по сути сделав первый гол. Жаль, что дальше Игнатов уже был не так ярок, а во втором тайме явно подустал и был заменён.

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КУИНСИ ПРОМЕС – 7,5. Переходим к главным героям матча. Куинси Промес – автор победного гола (блестяще решил эпизод), самый опасный игрок «Спартака» (на его счету три опасных удара по воротам). Промес и эмоционально работал больше других, вообще не выключался из эпизодов, подсказывал регулярно.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,0. Лучший игрок финала: гол + пас. Сама статистика скажет за Соболева в решающей игре Кубка России. Отлично решил эпизод на старте матча, идеальной передачей на Промеса разогнал голевую контратаку. В борьбе Соболев тоже не халтурил, прессинговал до последнего, не давал Евгеньеву поднять голову.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – б/о.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

РОМАН ЗОБНИН – б/о.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.