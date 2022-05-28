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Экс-игрок «Спартака» попытался предсказать счёт финального матча Кубка России

28 Мая 2022 • 16:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 23 ч. 57 мин.

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от финального матча Кубка России, в котором «красно-белые» встретятся с «Динамо».

Баженов уверен в успехе своей бывшей команды, но признался, что вряд ли сможет посетить игру лично.

«По моим ощущениям, «Спартак» победит в основное время с разницей в один мяч, где-то 2:1. У меня есть билет на матч, но похоже на то, что я не пойду. Так получилось, что у меня работа в этот день», —— приводит слова Баженова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне РПЛ команды встречались между собой два раза — в первом круге была зафиксирована ничья (2:2), а в марте победу одержал «Спартак» (2:0).

Напомним, матч «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 29 мая. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники», и начнётся она в 17:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Никита Баженов
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