Экс-игрок «Спартака» попытался предсказать счёт финального матча Кубка России

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от финального матча Кубка России, в котором «красно-белые» встретятся с «Динамо».

Баженов уверен в успехе своей бывшей команды, но признался, что вряд ли сможет посетить игру лично.

«По моим ощущениям, «Спартак» победит в основное время с разницей в один мяч, где-то 2:1. У меня есть билет на матч, но похоже на то, что я не пойду. Так получилось, что у меня работа в этот день», —— приводит слова Баженова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне РПЛ команды встречались между собой два раза — в первом круге была зафиксирована ничья (2:2), а в марте победу одержал «Спартак» (2:0).

Напомним, матч «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 29 мая. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники», и начнётся она в 17:00 по московскому времени.