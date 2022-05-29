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Кубок России

Силкин: Финал Кубка России может повлиять на дальнейшую карьеру Ваноли и Шварца

29 Мая 2022 • 13:02 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 2 ч. 45 мин.

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин рассказал журналистам о том, чего ожидает от предстоящего финала Кубка России.

Силкин сказал ТАСС, что в финальном матче будет закрытая игра, так как цена ошибки будет слишком большой. Специалист отметил, что судьбу встречи может решить один гол. Бывший тренер «Динамо» добавил, что этот финал может повлиять на дальнейшую карьеру Паоло Ваноли и Сандро Шварца.

Напомним, что финальная встреча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени. Поединок пройдёт на стадионе «Лужники».

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Сергей Силкин Сандро Шварц Паоло Ваноли
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29.05  17:00 Спартак Москва ... Динамо Москва 2.85 3.45 2.50
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