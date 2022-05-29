Силкин: Финал Кубка России может повлиять на дальнейшую карьеру Ваноли и Шварца

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин рассказал журналистам о том, чего ожидает от предстоящего финала Кубка России.

Силкин сказал ТАСС, что в финальном матче будет закрытая игра, так как цена ошибки будет слишком большой. Специалист отметил, что судьбу встречи может решить один гол. Бывший тренер «Динамо» добавил, что этот финал может повлиять на дальнейшую карьеру Паоло Ваноли и Сандро Шварца.

Напомним, что финальная встреча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени. Поединок пройдёт на стадионе «Лужники».