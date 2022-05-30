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Кубок России

Жиго: Верю, что «Спартак» выиграет ещё много трофеев

30 Мая 2022 • 09:08 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался по поводу победы «красно-белых» в финале Кубка России.

Жиго сказал «Спорт-Экспрессу», что это была очень красивая и эффектная победа московской команды. Француз отметил, что «Спартак» точно заслужил этот трофей, так что нужно сказать спасибо команде за этот невероятный момент. Защитник выразил надежду, что спартаковцы выиграют ещё много трофеев.

Напомним, что в финале Кубка России «Спартак» под шефством Паоло Ваноли обыграл динамовцев со счётом 2:1. Жиго летом покинет московскую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Самуэль Жиго
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