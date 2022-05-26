Ваноли: «Это судьба, знак свыше»

Наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли считает хорошим знаком то, что финальный матч Кубка Росси пройдет на стадионе «Лужники». В нем московский клуб сойдется с земляками из «Динамо», матч состоится 29 мая.

Дело в том, что в 1999 году Ваноли в качестве игрока «Пармы» выиграл тут Кубок УЕФА - и сейчас надеется повторить успех 23-летней давности, когда итальянцы оставили не у дел французский «Марсель».

- Это судьба! Возможность выйти и биться за трофей, который «Спартак» ждет уже давно, именно на том стадионе, где я выигрывал Кубок УЕФА, забив в финале, - цитирует Ваноли «Спорт-экспресс».