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Кубок России

Ваноли: «Это судьба, знак свыше»

26 Мая 2022 • 01:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли считает хорошим знаком то, что финальный матч Кубка Росси пройдет на стадионе «Лужники». В нем московский клуб сойдется с земляками из «Динамо», матч состоится 29 мая.

Дело в том, что в 1999 году Ваноли в качестве игрока «Пармы» выиграл тут Кубок УЕФА - и сейчас надеется повторить успех 23-летней давности, когда итальянцы оставили не у дел французский «Марсель».

- Это судьба! Возможность выйти и биться за трофей, который «Спартак» ждет уже давно, именно на том стадионе, где я выигрывал Кубок УЕФА, забив в финале, - цитирует Ваноли «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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