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Кубок России

Ари: Для «Спартака» важен любой трофей

30 Мая 2022 • 08:01 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Бывший форвард «Спартака» и «Краснодара» Ари высказался по поводу победы «красно-белых» в финале Кубка России.

Ари сказал ТАСС, что хочет поздравить «Спартак» с трофеем, так как московская команда уже давненько ничего не выигрывала. Форвард отметил, что для спартаковцев важен любой трофей, так как это клуб с большой историей, прекрасным стадионом и невероятными болельщиками.

Напомним, что в финале Кубка России «красно-белые» под руководством Паоло Ваноли одержали трудовую победу над «Динамо» со счётом 2:1. В РПЛ спартаковцы заняли лишь десятую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Ари
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