Ари: Для «Спартака» важен любой трофей

Бывший форвард «Спартака» и «Краснодара» Ари высказался по поводу победы «красно-белых» в финале Кубка России.

Ари сказал ТАСС, что хочет поздравить «Спартак» с трофеем, так как московская команда уже давненько ничего не выигрывала. Форвард отметил, что для спартаковцев важен любой трофей, так как это клуб с большой историей, прекрасным стадионом и невероятными болельщиками.

Напомним, что в финале Кубка России «красно-белые» под руководством Паоло Ваноли одержали трудовую победу над «Динамо» со счётом 2:1. В РПЛ спартаковцы заняли лишь десятую строчку.