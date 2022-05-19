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Кубок России

Салихова: Организаторов финала Кубка России не волнует качество продажи билетов

19 Мая 2022 • 23:11 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова прокомментировала организацию финала Кубка России.

«Организаторы финала показывают, что их волнуют не относящиеся к текущим проблемам вопросы, вместо организации нормальной продажи билетов, там заняты выбором артистов», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Салихова отметила, что большое количество билетов попало в руки к спекулянтам, но для организаторов главное заявить, что продажи идут хорошо.

Финал Кубка России пройдет 29 мая на стадионе «Лужники», трофей между собой разыграют «Спартак» и «Динамо». Начало запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Зарема Салихова
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