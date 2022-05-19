Салихова: Организаторов финала Кубка России не волнует качество продажи билетов

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова прокомментировала организацию финала Кубка России.

«Организаторы финала показывают, что их волнуют не относящиеся к текущим проблемам вопросы, вместо организации нормальной продажи билетов, там заняты выбором артистов», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Салихова отметила, что большое количество билетов попало в руки к спекулянтам, но для организаторов главное заявить, что продажи идут хорошо.

Финал Кубка России пройдет 29 мая на стадионе «Лужники», трофей между собой разыграют «Спартак» и «Динамо». Начало запланировано на 17:00 по московскому времени.