Промес: Я горд быть частью «Спартака»

Голландский полузащитник «Спартака» Куинси Промес поделился с журналистами эмоциями после победы «красно-белых» в финале Кубка России.

Промес сказал «Спорт-Экспрессу», что именно этого трофея не хватало в его коллекции. Голландец поблагодарил всех за поддержку и отметил, что он невероятно горд быть частью «Спартака». Полузащитник добавил, что празднование прошло отлично и он очень рад за команду, у которой до этого было мало поводов для радости.

Напомним, что в финале Кубка России спартаковцы не без труда обыграли «Динамо» со счётом 2:1 и завоевали трофей.