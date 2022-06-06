Кавазашвили: «Кофрие надо отправить домой, пусть там играет в посредственном клубе»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал высказывания Евгения Ловчева касательно защитника «красно-белых» Максимилиано Кофрие.

Напомним, ранее Ловчев жёстко раскритиковал бельгийского футболиста за игру в своей штрафной, заявив, что за это Кофрие необходимо отрубить руки.

«Евгений Серафимович — прямой человек, который не боится говорить правду. Но я бы его дипломатически поправил: от Кофрие просто надо избавиться, отправить домой, пусть играет у себя в Бельгии в посредственном клубе», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Напомним, Кофрие защищает цвета «Спартака» с лета прошлого года. В минувшем сезоне 25-летний бельгиец провёл в составе «красно-белых» 24 матча, отметившись в них одной результативной передачей.