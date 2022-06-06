Игонин: «У Федуна фобия «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что весь чемпионат зациклен на чемпионство одной команды.

Игонин посоветовал руководству московского клуба зациклиться на себе, и тогда, по мнению бывшего футболиста, у «Спартака» всё будет намного лучше.

«Владелец «Спартака»… интересно очень, как он был зациклен на чемпионство «Зенита»? У него это фобия, он зациклился на «Зените», и я понимаю, из «Спартака» он не один такой, таких пару человек там», — приводит слова Игонина Metaratings.

В минувшем сезоне «красно-белые» заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграли Кубок России. «Зенит», в свою очередь, стал чемпионом страны уже в четвёртый раз подряд.