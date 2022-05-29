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Кубок России

Ломаев предсказал точный счёт финального матча Кубка России

29 Мая 2022 • 16:26 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
1-й тайм

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» - «Динамо».

«У меня друзья в «Спартаке» и в «Динамо» играют, но переживать буду за «бело-голубых». Почему? Лучший друг там играет – Слава Грулёв. Мой прогноз 1:0 в пользу «Динамо» и забьёт Грулёв.

Напомним, финал Кубка России «Спартак» - «Динамо» состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 мск.

Ранее «Спартак» и «Динамо» объявили стартовые составы. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Иван Ломаев
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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