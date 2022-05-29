Ломаев предсказал точный счёт финального матча Кубка России

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» - «Динамо».

«У меня друзья в «Спартаке» и в «Динамо» играют, но переживать буду за «бело-голубых». Почему? Лучший друг там играет – Слава Грулёв. Мой прогноз 1:0 в пользу «Динамо» и забьёт Грулёв.

Напомним, финал Кубка России «Спартак» - «Динамо» состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 мск.

Ранее «Спартак» и «Динамо» объявили стартовые составы. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.