Жиго: «Сложно уходить отсюда, потому что мы семья»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго подвёл итоги матча с «Динамо» (2:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Последний матч за «Спартак» и выигранный кубок. Что за эмоции?

- Это очень хорошие эмоции сегодня, мы выиграли кубок. Наши фанаты были на стадионе. Я очень счастлив. Это очень красиво.

- При этой радости насколько грустно покидать «Спартак»?

- Да, сложно уходить отсюда, потому что мы семья. С моего приезда у меня много друзей, они как братья. Я очень счастлив выиграть трофей, потому что уезжаю и желаю всего самого лучшего самому сильному клубу России, его болельщики восхитительные.

- Что вы скажете команде в раздевалке на прощание?

- Сегодня? Мы закатим сумасшедшую вечеринку. Мы ее заслужили.