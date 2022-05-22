Титов о бойкоте матчей фанатами «Спартака»: «Они — люди слова, сказали — сделали»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о бойкоте матчей активными болельщиками «красно-белых».

«Они — люди слова. Сказали — сделали. С этой точки зрения я их могу понять», — приводит слова Титова Sport 24.

Экс-игрок заявил, что хотел бы увидеть активных фанатов клуба хотя бы в «Лужниках» на финале Кубка России против московского «Динамо», ведь специальный пропуск все еще не введен.

Финал Кубка России пройдет 29 мая, начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Ранее в РФС заявили, что в продажу поступит 71 тысяча билетов, если все билеты будут реализованы, этот финал станет самым посещаемым за всю историю турнира.