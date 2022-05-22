Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Титов о бойкоте матчей фанатами «Спартака»: «Они — люди слова, сказали — сделали»

22 Мая 2022 • 23:08 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о бойкоте матчей активными болельщиками «красно-белых».

«Они — люди слова. Сказали — сделали. С этой точки зрения я их могу понять», — приводит слова Титова Sport 24.

Экс-игрок заявил, что хотел бы увидеть активных фанатов клуба хотя бы в «Лужниках» на финале Кубка России против московского «Динамо», ведь специальный пропуск все еще не введен.

Финал Кубка России пройдет 29 мая, начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Ранее в РФС заявили, что в продажу поступит 71 тысяча билетов, если все билеты будут реализованы, этот финал станет самым посещаемым за всю историю турнира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Егор Титов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Мая
23:08 · Кубок России
Титов о бойкоте матчей фанатами «Спартака»: «Они — люди слова, сказали — сделали»
22:34 · Кубок России
Титов: Я не вижу фаворита в финале Кубка России 1
22:02 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Я не понимаю, в какой футбол сейчас играет «Спартак» 1
19:06 · Кубок России
Лещук – после 1:5 от «Сочи»: «Я знаю, что трудно смотреть, как твоя команда проигрывает с крупным счётом»
21 Мая
20:43 · Кубок России
Джикия высказался в преддверии финала Кубка России
20 Мая
17:51 · Кубок России
В РФС опубликовали заявление об ажиотаже на финал Кубка России
13:18 · Кубок России
Маслов: Финал Кубка России? Надежда только на победу
12:27 · Кубок России
Умяров сможет сыграть в финале Кубка России
19 Мая
23:20 · Кубок России
Салихова: Финал Кубка России должен был пройти на стадионе «Спартака» 1
23:11 · Кубок России
Салихова: Организаторов финала Кубка России не волнует качество продажи билетов 3
20:43 · Россия. Премьер-лига
Федун поприсутствовал на тренировке «Спартака»
18 Мая
21:33 · Россия. Премьер-лига
Медведев: Тюкавин? Это агентские игры
20:24 · Кубок России
Овечкин посетит финал Кубка России
13:31 · Кубок России
Стало известно, сколько зрителей смогут посетить финал Кубка России
10:55 · Кубок России
Зарема: Из Кубка России пытаются сделать Супербоул, но с Лепсом и Эмином 3
Все новости