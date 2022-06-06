Ловчев: «Кофрие нужно отрубить руки, которыми он привозит пенальти в ворота «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев резко высказался об игре защитника «красно-белых» Максимилиано Кофрие.

«Кофрие нужно отрубить руки, которыми он постоянно пенальти в ворота «Спартака» привозит», — заявил Ловчев в эфире программы «Есть тема» на телеканале «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 25-летний бельгиец провёл в составе «Спартака» 24 матча, в которых отметился одной результативной передачей. Также он трижды удалился с поля по ходу этих встреч.

По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ, при этом выиграв Кубок России впервые за 19 последних лет.